Saracco | rettore del Politecnico di Torino | Io vaccinato con il lotto incriminato di AstraZeneca Ma lo rifarei subito

(Di venerdì 12 marzo 2021) "Un po' di febbre all'inizio e nient'altro: 30 reazioni avverse su 5 milioni non possono far paura. Avanti così, il nostro ateneo vuole diventare centro vaccinale"

Advertising

StraNotizie : Saracco, rettore del Politecnico di Torino: 'Io vaccinato con il lotto incriminato di AstraZeneca. Ma lo rifarei su… - rep_torino : Saracco, rettore del Politecnico di Torino: 'Io vaccinato con il lotto incriminato di AstraZeneca. Ma lo rifarei su… - rep_torino : Saracco, rettore del Politecnico di Torino: 'Io vaccinato con il lotto incriminato di AstraZeneca. Ma lo rifarei su… - rozapping : RT @Ripartinsieme: È in corso la presentazione del Manifesto di Ripartiamo Insieme e del rapporto socio economico di @CamComTorino e APL ag… - CamComTorino : RT @Ripartinsieme: È in corso la presentazione del Manifesto di Ripartiamo Insieme e del rapporto socio economico di @CamComTorino e APL ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Saracco rettore

La Repubblica

"Se ci fosse solo il lotto incriminato io mi farei comunque vaccinare". Ildel Politecnico di Torino, Guido, è uno dei piemontesi che è stato vaccinato con il lotto ABV2856 di AstraZeneca, ritirato precauzionalmente dall'Aifa. Come lui altre migliaia di ......nelle 100 università top al mondo nei nostri principali ambiti disciplinari dimostra la qualità e l'eccellenza del nostro Ateneo a livello internazionale - sottolinea ilGuido- ...Il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, è uno dei piemontesi che è stato vaccinato con il lotto ABV2856 di AstraZeneca, ritirato precauzionalmente dall'Aifa. Come lui altre migliaia ...Fuori dai Dem intercettava soprattutto il sostegno di Luv e del consigliere regionale Marco Grimaldi, spiazzato dalla decisione del rettore del Politecnico Guido Saracco che ha preferito rimanere in ...