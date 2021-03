Sanremo 2021, spunta il patto pre-Festival di Chiara Ferragni con Fedez (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ stata al centro di una polemica esplosa su Sanremo 2021, in quanto accusata dal Codacons di favorire Fedez nella gara dei Big con un invito ai follower a votare per il consorte, e ora Chiara Ferragni torna a far discutere di sé per una rivelazione sul pre-Festival. Nel dettaglio, la blogger cremonese ha svelato di aver stretto un patto pre-Sanremo con Fedez, alla luce della sua gravidanza in corso. E non solo. Ha poi parlato di un veto sul nome della sua futura primogenita femmina. L’occasione della lunga confessione in questione è una serie di Instagram stories, che Chiara condivide intanto con i fan e di cui vi parliamo qui di seguito. Sanremo 2021, Chiara ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ stata al centro di una polemica esplosa su, in quanto accusata dal Codacons di favorirenella gara dei Big con un invito ai follower a votare per il consorte, e oratorna a far discutere di sé per una rivelazione sul pre-. Nel dettaglio, la blogger cremonese ha svelato di aver stretto unpre-con, alla luce della sua gravidanza in corso. E non solo. Ha poi parlato di un veto sul nome della sua futura primogenita femmina. L’occasione della lunga confessione in questione è una serie di Instagram stories, checondivide intanto con i fan e di cui vi parliamo qui di seguito....

