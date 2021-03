Sandra Milo si commuove in diretta a ‘Storie Italiane’: “Serve il lavoro” (Di venerdì 12 marzo 2021) Nella puntata odierna di Storie Italiane è ospite Sandra Milo, che non riesce a trattenere le lacrime quando si parla di lavoro Questa mattina ospite al programma condotto ogni giorno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 12 marzo 2021) Nella puntata odierna di Storie Italiane è ospite, che non riesce a trattenere le lacrime quando si parla diQuesta mattina ospite al programma condotto ogni giorno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

DrApocalypse : Le gambe di Sandra Milo, 88enne ?? - Andreu91418775 : RT @Roma_Amore_Mio: Sandra Milo beve da una bottiglia di champagne durante la festa di fine anno del 1956 - spontancircozzi : Sandra Milo che commenta Aiello mi fa spaccare - annaponta19 : Dove si firma per diventare come Sandra Milo a 88 anni? - zazoomblog : “Io so che lui mi ama ma non l’ho mai incontrato”: gli 88 anni di Sandra Milo e il regalo dello spasimante “a dista… -