Sanabria: «Spero di segnare gol pesanti per il Torino. Su Nicola…»

Antonio Sanabria ha parlato a Torino Channel, presentandosi ufficialmente come nuovo giocatore granata. Le sue parole

MESE DIFFICILE – «La parola giusta sarebbe "difficile". Avevo tanta voglia di iniziare e conoscere i miei compagni, ma ho avuto il Covid e sono stato in hotel per tanti giorni. E' stato difficile, lo hanno preso anche mia moglie e mia figlia. E' stato complicato».

CONDIZIONE FISICA – «Devo andare piano, non sono al 100%. Fisicamente mi trovo meglio ad ogni allenamento, Spero di arrivare presto al meglio per aiutare la squadra».

BELOTTI CON IL COVID – «Peccato per questo virus, stiamo vivendo una situazione difficile. Non saprei cosa consigliare al Gallo, i primi ...

