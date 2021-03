Sampdoria, Ferrari: «Campionato nelle previsioni. Siamo mancati nelle ultime gare» (Di venerdì 12 marzo 2021) Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha commentato il Campionato dei blucerchiati e la prossima sfida contro il Bologna Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha commentato ai taccuini di Repubblica il Campionato dei blucerchiati e la prossima sfida di Serie A contro il Bologna. «Noi stiamo facendo un buon Campionato, quello che era nelle previsioni, anche se nelle ultime gare Siamo un po’ mancati. Il Bologna è giovane, ha qualità, ha un grande allenatore che li fa giocare bene. Direi che entrambe, pur diverse come principi di gioco, devono fare ancora quel saltino in avanti di qualità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Alex, difensore della, ha commentato ildei blucerchiati e la prossima sfida contro il Bologna Alex, difensore della, ha commentato ai taccuini di Repubblica ildei blucerchiati e la prossima sfida di Serie A contro il Bologna. «Noi stiamo facendo un buon, quello che era, anche seun po’. Il Bologna è giovane, ha qualità, ha un grande allenatore che li fa giocare bene. Direi che entrambe, pur diverse come principi di gioco, devono fare ancora quel saltino in avanti di qualità». Leggi su Calcionews24.com

Probabili formazioni Serie A della 27giornata: ultime news dai campi In mediana invece c'è Svanberg in pole Sampdoria, fuori Colley. Gabbiadini spera Cambio forzato ... Due le soluzioni con Yoshida che si gioca il posto con Ferrari. Tonelli invece dovrebbe essere sicuro ...

Sampdoria, dopo Verre pronti altri tre rinnovi La Sampdoria continua a sistemare le situazioni contrattuali ... I prossimi sulla lista, come riporta Il Secolo XIX, saranno Alex Ferrari il cui contratto scadrà nel 2025, Emil Audero e Manolo ...

