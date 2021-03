Sale ancora il tasso di contagio, altre 9 regioni in zona rossa: ci sono anche Lazio e Lombardia (Di venerdì 12 marzo 2021) sono 26.824 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Mentre il governo vara il nuovo decreto per arginare l’epidemia e fa i conti con i dubbi su AstraZeneca, si registrano altri 380 morti. sono stati eseguiti 369.636 tamponi, l’indice di positività è al 7,25%, in crescita dello 0,3%. Brutte notizie anche dagli ospedali: aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora sono 2.914 (+55). altre nove regioni in zona rossa I dati di oggi, purtroppo, rendono necessarie, secondo il governo, il varo di un lockdown quasi nazionale. “Da lunedì 9 regioni e province autonome passano in zona rossa: Emilia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021)26.824 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Mentre il governo vara il nuovo decreto per arginare l’epidemia e fa i conti con i dubbi su AstraZeneca, si registrano altri 380 morti.stati eseguiti 369.636 tamponi, l’indice di positività è al 7,25%, in crescita dello 0,3%. Brutte notiziedagli ospedali: aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora2.914 (+55).noveinI dati di oggi, purtroppo, rendono necessarie, secondo il governo, il varo di un lockdown quasi nazionale. “Da lunedì 9e province autonome passano in: Emilia ...

Covid, ancora una vittima. Scende il numero dei ricoveri ma sale quello dei contagi:105 L'ultimo bollettino dell'Asrem parla di una vittima da Covid. Si tratta di un uomo di 83 anni, deceduto nella propria abitazione. Scende il numero dei ricoveri, 3 in Malattie infettive, mentre sale il numero dei contagi: 105 nuovi positivi su 783 tamponi processati, con il tasso di positività che continua a crescere, attestandosi al 13,4%. E' Toro il comune con il maggior numero di contagi, ...

