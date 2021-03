Rugby, Pro 14: Treviso, con Cardiff chance d’oro per trovare il successo (Di venerdì 12 marzo 2021) Torna in campo questo weekend la Benetton Treviso e domenica, con fischio d’inizio alle 14, a Monigo arrivano i Cardiff Blues. I gallesi sono attualmente quarti nella conference B, due posizioni avanti ai veneti, ma non sono certo imbattibili e per i biancoverdi questa è una chance da non perdere per trovare il primo successo stagionale. La squadra di Kieran Crowley non ha fin qui trovato una vittoria in campionato, ma per ben sei volte è arrivata a meno di una meta dagli avversari, dimostrando negli ultimi turni di essere in crescita, con il cinismo a essere mancato nelle sfide contro Connacht e Munster. Il periodo non è dei più fortunati per Treviso, che oltre alle assenze dei tanti nazionali impegnati nel Sei Nazioni si è ritrovata con diversi infortunati. Tanti, dunque, i ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Torna in campo questo weekend la Benettone domenica, con fischio d’inizio alle 14, a Monigo arrivano iBlues. I gallesi sono attualmente quarti nella conference B, due posizioni avanti ai veneti, ma non sono certo imbattibili e per i biancoverdi questa è unada non perdere peril primostagionale. La squadra di Kieran Crowley non ha fin qui trovato una vittoria in campionato, ma per ben sei volte è arrivata a meno di una meta dagli avversari, dimostrando negli ultimi turni di essere in crescita, con il cinismo a essere mancato nelle sfide contro Connacht e Munster. Il periodo non è dei più fortunati per, che oltre alle assenze dei tanti nazionali impegnati nel Sei Nazioni si è ritrovata con diversi infortunati. Tanti, dunque, i ...

Advertising

rugbyotop : Bastide : 'L’Usap va prendre une pente ascendante' - Fiftyyellowvinc : #TeamParieur Petit combi rugby ?? pro D2 @33.23 ?? - zazoomblog : Rugby Pro 14: Zebre arriva la corazzata Leinster - #Rugby #Zebre #arriva #corazzata - MarzianoAnsioso : Che poi la SuperLega per noi rischierebbe di essere come la Sei Nazioni di rugby per l'Italia. Unico pro: abbandona… - defalcomax : Rugby nel week end in scena: Peroni TOP 10, Guinness PRO 14 e Super Rugby -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Pro Rugby, il CVC acquista il 15 per cento del Sei Nazioni Il fondo, che ha 24 uffici sparsi in tutto il mondo (15 fra Europa e Usa il resto in medio ed estremo oriente e sud america) è già entrato nel rugby acquistando il 28 per cento del pro 14, la Celtic ...

Il rugby è più ricco: 'Con Cvc dal Sei Nazioni 40 milioni in 5 anni' Presidente, come cambieranno gli scenari? 'Cvc, come in passato con la F.1, crede nel rugby come forma di business. Prima ha affiancato la lega inglese, poi il Pro 14, ora il Torneo, dove si occuperà ...

Rugby, Pro 14: Zebre, arriva la corazzata Leinster OA Sport I leoni tornano in campo VIADANA – Le partite rinviate a causa Covid, per ultima il recupero tra gialloneri e Mogliano, ridisegnano il calendario dei prossimi due mesi. ecco il pensiero di capitan Andrea ...

PRO14: le Zebre ospitano la corazzata Leinster, la formazione Ultima gara a Parma per le Zebre Rugby prima della conclusione della stagione regolare del Guinness PRO14 2020/21. Domani, venerdì 12 marzo, gli atleti della franchigia federale apriranno la 15° e pen ...

Il fondo, che ha 24 uffici sparsi in tutto il mondo (15 fra Europa e Usa il resto in medio ed estremo oriente e sud america) è già entrato nelacquistando il 28 per cento del14, la Celtic ...Presidente, come cambieranno gli scenari? 'Cvc, come in passato con la F.1, crede nelcome forma di business. Prima ha affiancato la lega inglese, poi il14, ora il Torneo, dove si occuperà ...VIADANA – Le partite rinviate a causa Covid, per ultima il recupero tra gialloneri e Mogliano, ridisegnano il calendario dei prossimi due mesi. ecco il pensiero di capitan Andrea ...Ultima gara a Parma per le Zebre Rugby prima della conclusione della stagione regolare del Guinness PRO14 2020/21. Domani, venerdì 12 marzo, gli atleti della franchigia federale apriranno la 15° e pen ...