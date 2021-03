Royal Family razzista? William contro Harry e Meghan

(Di venerdì 12 marzo 2021) Come ha risposto il principealle dichiarazioni scottanti dia Oprah Winfrey? Il fratello e la moglie hanno detto in tv che qualcuno, tra i reali inglesi, si era preoccupato di quanto scura potesse essere la pelle del piccolo Archie, il loro primogenito. L’erede al trono ha replicato durante un evento in una scuola di Londra. Al suo fianco c’era anche la consorte Kate. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Vanity Fair Italia

Le accuse di razzismo sono l'occhio del ciclone in cui lasi è ritrovata nel giro di una notte e che minacciano la stabilità della monarchia. Perfino il principe William , di solito ...Il principe William risponde alle domande incalzanti dei giornalisti a margine di un evento pubblico a Londra sui sospetti di razzismo avanzati su un membro non identificato della, in ...Secondo Meghan Markle la royal family avrebbe negato il titolo a baby Archie per il colore della pelle, ma l’accusa crolla miseramente a una legge di più di 100 anni fa ...Meghan Markle è incinta di una bambina, una delle poche rivelazioni zuccherine dell' intervista bomba con Oprah Winfrey un concentrato di bocconi amari per la royal family, di cui sentiremo parlare an ...