“Rosalia” di Chiara Mascellaro è il Margarita dell’anno

(Di venerdì 12 marzo 2021) “”, il cocktail della bartender sicilianaè stato premiato come miglioresul sito di mixology Difford’s Guide “” diè il Patrón Perfectionists “of the year”: il cocktail della bartender siciliana è stato votato dal pubblico sul sito di mixology Difford’s Guide come il migliorsu 45 creazioni da tutto il mondo.si trova già fra la… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

MondoPalermo : “Rosalia”, Il miglior Margarita del mondo lo fa la palermitana Chiara Mascellaro - blogsicilia : #notizie #sicilia 'Rosalia' la rivisitazione del Margharita di Chiara Mascellaro - - ViteAnto : RT @rep_palermo: Rosalia, il miglior margarita al mondo lo crea una palermitana: la bartender Chiara Mascellaro [di Vassily Sortino] [aggio… - rep_palermo : Rosalia, il miglior margarita al mondo lo crea una palermitana: la bartender Chiara Mascellaro [di Vassily Sortino]… - wordsandmore1 : ? In occasione della giornata mondiale del Margarita, la Difford’s Guide lancia la ricerca del Margarita dell’anno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalia Chiara

della palermitanaMascellaro il Margarita migliore dell'anno . Chiamato "", in onore della patrona di Palermo, il cocktail ha avuto la meglio sui 45 finalisti della Patr n perfectionists Cocktail ...Nei commenti si leggono le congratulazioni di tanti amiche famose, come Bella Hadid, Halsey ( che presto diventerà mamma anche lei ),Ferragni, Sara Sampaio, Heidi Klum . Emily ...È della palermitana Chiara Mascellaro il Margarita migliore dell'anno . Chiamato " Rosalia ", in onore della patrona di Palermo, il cocktail ha avuto la ...È della palermitana Chiara Mascellaro il Margarita migliore dell'anno . Chiamato " Rosalia ", in onore della patrona di Palermo, il cocktail ha avuto la ...