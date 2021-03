Rosa Perrotta: pubblica foto choc | Web insorge: “Inquietanti” (Di venerdì 12 marzo 2021) Rosa Perrotta ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram ma che in poche ore hanno scatenato un vero e proprio dibattito social. Ecco cosa è successo Rosa Perrotta-Political24Rosa Perrotta, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e de ‘Isola dei Famosi’, oggi è una famosa influencer molto seguita sui social network. Le piace molto condividere i momenti della propria quotidianità con i numerosi followers, stupendoli con meravigliosi foto e video romantici insieme alla famiglia. Ovviamente tutto è completato anche da scatti abbastanza sensuali, che fanno impazzire letteralmente il web. La bella napoletana ha conosciuto Pietro Tartaglione grazie al famoso dating show condotto da Maria De Filippi e da anni sono inseparabile e sempre più ... Leggi su political24 (Di venerdì 12 marzo 2021)hato dellesul suo profilo Instagram ma che in poche ore hanno scatenato un vero e proprio dibattito social. Ecco cosa è successo-Political24, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e de ‘Isola dei Famosi’, oggi è una famosa influencer molto seguita sui social network. Le piace molto condividere i momenti della propria quotidianità con i numerosi followers, stupendoli con meravigliosie video romantici insieme alla famiglia. Ovviamente tutto è completato anche da scatti abbastanza sensuali, che fanno impazzire letteralmente il web. La bella napoletana ha conosciuto Pietro Tartaglione grazie al famoso dating show condotto da Maria De Filippi e da anni sono inseparabile e sempre più ...

leccazione : ho deciso che quando inizierà l'isol4 con 1l4r14 bl4s1 e t0mm4s0 z0rz1 io riguarderò l'isola dell'unica ed inimitab… - sidecults : madonna pensavo fosse rosa perrotta aiuto - Grazia20844473 : @cumdivido Non so perché ma ho la sensazione che Rosalinda finirà per pubblicizzare fitvia e/o altre cose tipo truc… - PervyFlamingo : @nonmuntoni Nadia Rinaldi mentre fa il clistere a Rosa Perrotta - adhypphyph : E meno male che anche stamattina abbiamo l’opinione di Rosa Perrotta sull’intervista di Harry e Meghan perché veram… -