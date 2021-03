Roma | tutti i meriti di Fonseca | dal rischio esonero al sogno Europa e… Champions League

(Di venerdì 12 marzo 2021) Innon è andata sicuramente bene alle squadre italiane, ininvecee Milan possono togliersi ancora tante soddisfazioni. La Juventus ha dovuto fare i conti con una dolorosa eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto, la prossima settimana in campo anche le altre due squadre con i proibitivi impegni di Lazio e Atalanta contro Bayern Monaco e Real Madrid, la squadra di Gasperini ha qualche chance in più di superare il turno. Discorso opposto incon due club che possono pensare di arrivare fino in fondo: il Milan ha pareggiato dopo una grande prestazione contro il Manchester United, laha ipotecato la qualificazione dopo la grandissima partita contro lo Shakhtar. Idi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una corsa gratis in taxi per tutti gli ultra ottantenni soli che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-… - _Carabinieri_ : Giovani borseggiatori, venivano sottratti alla frequenza scolastica e inviati tutti i giorni nelle piazze di Roma,… - DiMarzio : #UEL | Pareggia il #Milan, vince la #Roma: tutti i risultati della serata di #EuropaLeague - articolounobas : RT @vpistorio: Alla regione Lazio evidentemente nn sembra più di stare a Ballarò. Dopo 8 anni possiamo dire che @pbersani ci aveva visto pi… - bobtrobb : RT @alfredodattorre: Stamattina ho fatto la prima dose di #Astrazeneca alla Nuvola a Roma. Organizzazione perfetta, personale cortese ed ef… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tutti

Sky Sport

Cordiano Dagnoni, nuovo presidente della Federciclismo eletto ail 21 febbraio, ha effettuato il passaggio di consegne ufficiali con Renato Di Rocco, che aveva ... 'Saremo presential via ...... 14 euro, presentato ufficialmente sabato 13 all'Hotel American Palace di), nel quale racconta ... I nomi sono staticambiati, ma è difficile non vedere nella 'Isabella' del libro la '...ROMA ' Il Congresso Federmanager, riunito in seduta straordinaria, ha riconfermato Stefano Cuzzilla alla presidenza della Federazione dei dirigenti del settore industriale e servizi. Attualmente ...Al via la seconda parte dell’intervento, finanziato da mecenati danesi. Fu voluto e inaugurato nel 46 d.C. da Giulio Cesare, che lo aveva promesso in voto alla dea durante la battaglia di Farsalo ...