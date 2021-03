Roma, la trovata per fare shopping ‘gratis’: un furto di quasi 2.000 euro, ecco l’escamotage (Di venerdì 12 marzo 2021) Una borsa ‘speciale’ ha permesso ad un 20enne di rubare 5 paia di occhiali di lusso nel centro commerciale di Piazza Fiume. La borsa ‘speciale’ che ha consentito al ladro di oltrepassare la barriera antitaccheggio grazie ad un rivestimento interno realizzato con i fogli di carta d’alluminio. Il ragazzo, di origine cubana, però era stato notato da un addetto alla sicurezza che ha subito chiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione Roma Parioli. Il ragazzo è stato così bloccato dai Carabinieri che, una volta perquisita la borsa, hanno rinvenuto i 5 occhiali dal valore complessivo di 1990 euro. Il 20enne è stato arrestato e accompagnato in caserma, dove resterà in attesa del rito direttissimo. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) Una borsa ‘speciale’ ha permesso ad un 20enne di rubare 5 paia di occhiali di lusso nel centro commerciale di Piazza Fiume. La borsa ‘speciale’ che ha consentito al ladro di oltrepassare la barriera antitaccheggio grazie ad un rivestimento interno realizzato con i fogli di carta d’alluminio. Il ragazzo, di origine cubana, però era stato notato da un addetto alla sicurezza che ha subito chiesto l’intervento dei Carabinieri della StazioneParioli. Il ragazzo è stato così bloccato dai Carabinieri che, una volta perquisita la borsa, hanno rinvenuto i 5 occhiali dal valore complessivo di 1990. Il 20enne è stato arrestato e accompagnato in caserma, dove resterà in attesa del rito direttissimo. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale. su Il Corriere della Città.

