Roma, i cani di Muratella tenuti nel fango: la rabbia dei volontari (FOTO)

Il canile di Muratella, storico nella capitale, è tenuto in pessime condizioni. Il luogo che dovrebbe ospitare i nostri amici a quattro zampe che cercano una casa, non sembrerebbe essere adatto alle loro esigenze. La situazione di allagamento Da mesi, infatti, i cani ospiti della struttura, hanno difficoltà a svagarsi per qualche ora, poiché la zona dedicata allo sgambamento sembrerebbe essere melmosa e allagata. "Ancora oggi stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di volontari delle associazioni animaliste operanti all'interno dei canili comunali di Roma Capitale, che denunciano una situazione di grande criticità dovuta all'allagamento di alcune aree all'interno del canile comunale di Muratella". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni,

