Roma e Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo 2021? Cosa cambia per negozi, scuole e spostamenti: torna l’autocertificazione (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Lazio dalla zona gialla potrebbe passare direttamente in quella rossa con le misure stringenti in vigore da lunedì 15 marzo. L’Rt nella Regione da 0.98 è salito e si è attestato a 1.3, con la fascia rossa che scatta automaticamente quando si supera il valore 1,25. Leggi anche: Lazio zona rossa da lunedì 15 marzo 2021: indice Rt è a 1.3. Colpa dell’ultima settimana in zona gialla? Lazio verso la zona rossa da lunedì 15 marzo Ieri nel Lazio si sono registrati 1.800 nuovi casi con un incremento di 146 positivi rispetto alla giornata di mercoledì. “Aumentano i casi e i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildallagialla potrebbe passare direttamente in quellacon le misure stringenti in vigore da15. L’Rt nella Regione da 0.98 è salito e si è attestato a 1.3, con la fasciache scatta automaticamente quando si supera il valore 1,25. Leggi anche:da15: indice Rt è a 1.3. Colpa dell’ultima settimana ingialla?verso lada15Ieri nelsi sono registrati 1.800 nuovi casi con un incremento di 146 positivi rispetto alla giornata di mercoledì. “Aumentano i casi e i ...

fanpage : Con Roberta Lombardi alla Transizione Ecologica, il M5S entra ufficialmente nella giunta di Nicola #Zingaretti - fanpage : Lazio verso la #zonarossa, contagi in salita - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si vaccinerà domani all'ospedale Spallanzani di Roma. Il capo del… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via Antonio Battilocchi ???? possibili rallentamenti altezza Via Cassia #luceverde #Lazio - APatrignan : RT @repubblica: Regione Lazio, oggi la nuova giunta Zingaretti. 'Pd e Movimento insieme ovunque' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lazio Probabili formazioni Serie A della 27giornata: ultime news dai campi Certo, la sfida contro la Lazio è proibitiva e non è escluso che qualcuno possa tirare il fiato ma ... lo sappiamo, viene utilizzato un po' sì e un po' no PARMA - ROMA, domenica ore 15 Parma, un ...

Serie A: tutte le probabili formazioni della 27ª giornata ... chiamato a un tour de force in questi giorni (ieri la Roma, oggi la Lazio, domani il rugby). Alle 20.45 tocca invece all'Atalanta, che dopo aver ospitato lo Spezia potrà concentrarsi esclusivamente ...

Economico, affidabile e in ascesa: sarà derby Roma-Lazio per Silvestri La Gazzetta dello Sport Lazio zona Rossa: oggi la decisione. Scuole chiuse da lunedì. Zona arancione scuro l’alternativa Il provvedimento scatta da lunedì: possibile la chiusura delle scuole. Oggi la decisione Dal giallo, all’arancione rinforzato alla zona rossa. Una scala di colori – e di fasce – mutate in poche ore e ...

“Prorogare al 31 dicembre contratti a tempo determinato nelle Asl” Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolto l’incontro tra la regione Lazio la Fials ed altre organizzazioni sindacali, su alcuni aspetti sanitari e sociali di particolare rilevanza anche per le ...

Certo, la sfida contro laè proibitiva e non è escluso che qualcuno possa tirare il fiato ma ... lo sappiamo, viene utilizzato un po' sì e un po' no PARMA -, domenica ore 15 Parma, un ...... chiamato a un tour de force in questi giorni (ieri la, oggi la, domani il rugby). Alle 20.45 tocca invece all'Atalanta, che dopo aver ospitato lo Spezia potrà concentrarsi esclusivamente ...Il provvedimento scatta da lunedì: possibile la chiusura delle scuole. Oggi la decisione Dal giallo, all’arancione rinforzato alla zona rossa. Una scala di colori – e di fasce – mutate in poche ore e ...Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolto l’incontro tra la regione Lazio la Fials ed altre organizzazioni sindacali, su alcuni aspetti sanitari e sociali di particolare rilevanza anche per le ...