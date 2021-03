Roma e i furti in metro | la “giustificazione” dei ladri | ‘Ma noi siamo borseggiatori professionisti’

(Di venerdì 12 marzo 2021) Stava attraversando i tornelli dellaGiulio Agricola quando, come spesso accade nella Capitale, è stata vittima di un furto da parte di 3. Nel momento in cui i 3 si sono avvicinati alla donna, però, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCasilina hanno notato l’intera scena e sono intervenuti. Un 42enne ed un 29enne si erano posizionati ai lati della donna (vittima del furto) così da fare scudo alla terza complice, una 30enne, mentre infilava la mano nella borsa della malcapitata. I Carabinieri a quel punto sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato i 3(cittadini romeni già noti alle forze dell’ordine). Alla domanda dei militari ‘Di cosa vi occupate voi?‘ i 3 senza alcun problema hanno risposto ‘professionisti‘. ...

