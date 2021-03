Roma | carabinieri fermano 3 ladri sulla metro A | “siamo borseggiatori professionisti”

(Di venerdì 12 marzo 2021) È accaduto a, i tre uomini sono stati arrestati alla stazione Giulio Agricola dellaA. Tresono stati beccati a rubareA alla stazione Giulio Agricola nel quartiere Cinecittà. Quando ili hanno fermati, hanno risposto: ““. È accaduto questa mattina, venerdì 12 marzo, i tresomo stati sorpresi mentre tentavano di rubare la borsa ad una signora. Hanno 29, 30 e 42 anni e sono già noti alla giustizia, visto che già in passato hanno commesso altri reati. Stavolta però, le forze dell’ordine li hanno colti in flagrante.tre...

