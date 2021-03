Roma | boom di auto e mezzi abbandonati | già 500 veicoli rimossi dalla Polizia Locale da inizio anno FOTO

(Di venerdì 12 marzo 2021), oltre 500 le carcasse rimossedall’dell’abbandonate ma anche carcasse di motorini,privi di targa e delle parti essenziali. Sono già più di 500 idall’dell’da parte delladiCapitale sul territorio capitolino.abbandonate a, casi concentrati nel VI Municipio In particolare, nel territorio del VI Municipio, grazie alle segnalazioni dei cittadini e ad una capillare attività di monitoraggio da parte degli agenti del VI Gruppo “Torri”, è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma boom

Il Messaggero

Ildi furti non sembra arrestarsi, anzi, pare aver invaso l'intera Capitale. L'ultima segnalazione ... I Carabinieri della Stazionepiazza Dante li però hanno colti sul fatto e dopo aver ..., 11 mar. - Fobie che portano ad avere paura di andare a scuola, a non uscire di casa, a lavarsi continuamente le mani. O ai cosidetti comportamenti 'ultrafobici', ovvero adottare atteggiamenti di ...Veicoli abbandonati, oltre 500 le carcasse rimosse dalla Polizia Locale dall’inizio dell’anno a Roma. Auto abbandonate ma anche carcasse di motorini, veicoli privi di targa e delle parti essenziali.Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - Fobie che portano ad avere paura di andare a scuola, a non uscire di casa, a lavarsi continuamente le mani. O ai cosiddetti comportamenti 'controfobici', ovvero adot ...