Roberto Burioni, la foto con Zangrillo senza mascherina fa discutere (Di venerdì 12 marzo 2021) Roberto Burioni ha pubblicato sui social una foto insieme ad Alberto Zangrillo. Lo scatto ha però fatto discutere. Scopriamo cosa è successo. Roberto Burioni ha pubblicato diverse ore fa uno scatto sui social. L’uomo, insieme al celebre collega Alberto Zangrillo, ha fatto molto discutere con la foto postata, e adesso si trova sotto la luce L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021)ha pubblicato sui social unainsieme ad Alberto. Lo scatto ha però fatto. Scopriamo cosa è successo.ha pubblicato diverse ore fa uno scatto sui social. L’uomo, insieme al celebre collega Alberto, ha fatto moltocon lapostata, e adesso si trova sotto la luce L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RobertoBurioni : Siamo in guerra, non per colpa nostra: il coronavirus ce l'ha dichiarata. Però adesso bisogna vincerla. @Corriere - zazoomblog : Roberto Burioni la foto con Zangrillo senza mascherina fa discutere - #Roberto #Burioni #Zangrillo #senza - Toniapatty : RT @AquileDel: By Roberto Burioni in persona - anto_a_a : RT @AquileDel: By Roberto Burioni in persona - emanugi07 : RT @AquileDel: By Roberto Burioni in persona -