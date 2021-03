Rinviata ancora Juventus-Napoli: ecco quando si giocherà (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuovo rinvio per Juventus-Napoli. La sfida, inizialmente in programma il 4 ottobre, non era stata disputata la prima volta per la mancata presenza del club partenopeo allo Stadium dopo lo stop imposto dall’Asl. Ora la Lega Serie A ha stabilito un nuovo rinvio: si giocherà non il 17 marzo bensì il 4 aprile, sempre alle L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuovo rinvio per. La sfida, inizialmente in programma il 4 ottobre, non era stata disputata la prima volta per la mancata presenza del club partenopeo allo Stadium dopo lo stop imposto dall’Asl. Ora la Lega Serie A ha stabilito un nuovo rinvio: sinon il 17 marzo bensì il 4 aprile, sempre alle L'articolo

Advertising

juvemyheart : RT @GiuSette7: Ma come Juve-Napoli rinviata ancora? Ditemi che non ha vinto ancora De Laurentiis! - cippiriddu : #JuveNapoli rinviata ancora. Ma non pensano ai tifosi che avevano già prenotato i viaggi e comprato il biglietto? C… - drez290 : RT @CalcioFinanza: Rinviata ancora Juventus-Napoli: niente 17 marzo, ecco quando si giocherà - GiuSette7 : Ma come Juve-Napoli rinviata ancora? Ditemi che non ha vinto ancora De Laurentiis! - zetoni2 : RT @CalcioFinanza: Rinviata ancora Juventus-Napoli: niente 17 marzo, ecco quando si giocherà -