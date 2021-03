Riforma Pensioni 2021: ultime novità su Quota 92 e scivolo per statali (Di venerdì 12 marzo 2021) Due sono i temi caldi quando si parla di Riforma Pensioni 2021: la Quota 92 e lo scivolo per gli statali, proposta – quest’ultima – avanzata nei giorni scorsi dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. L’obiettivo? Quello di svecchiare un settore che conta ancora oggi molti lavoratori con poca dimestichezza con le ultime tecnologie e dunque più “lenti” e macchinosi. Un loro pensionamento anticipato, unito a una velocizzazione del procedimento di assunzione dei nuovi, consentirebbe di proporre una Pubblica Amministrazione più efficiente. Ma scopriamo nel dettaglio in che cosa consistono Quota 92 e lo scivolo per i lavoratori statali, entrambe proposte che il Governo Draghi valuterà in vista del nuovo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 marzo 2021) Due sono i temi caldi quando si parla di: la92 e loper gli, proposta – quest’ultima – avanzata nei giorni scorsi dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. L’obiettivo? Quello di svecchiare un settore che conta ancora oggi molti lavoratori con poca dimestichezza con letecnologie e dunque più “lenti” e macchinosi. Un loro pensionamento anticipato, unito a una velocizzazione del procedimento di assunzione dei nuovi, consentirebbe di proporre una Pubblica Amministrazione più efficiente. Ma scopriamo nel dettaglio in che cosa consistono92 e loper i lavoratori, entrambe proposte che il Governo Draghi valuterà in vista del nuovo ...

