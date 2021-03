Riccardo Muti e Umberto Tozzi live in streaming, ma a che servono queste iniziative? (Di venerdì 12 marzo 2021) Riccardo Muti, il direttore d’orchestra forse più famoso al mondo: “Bisogna rianimare la cultura, non si muore solo di Covid e di fame”. Ma i teatri e le sale da concerto restano chiusi, il fatidico 27 marzo come termine per ripartire è già rimangiato. Fino a quando? Non si sa, fino a che non lo decideranno i Ricciardi e gli alchimisti del CTS. Così che nella musica di ogni matrice, dalla colta alla popolare, fioriscono iniziative un po’ commoventi e un po’ velleitarie: proprio Muti dirigerà il “Così fan tutte” in streaming dal Regio di Torino, allo sporting di Montecarlo Umberto Tozzi farà un concerto acustico, sempre in streaming, con accesso a pagamento, per aiutare quelli che lavorano per lui. servono queste ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021), il direttore d’orchestra forse più famoso al mondo: “Bisogna rianimare la cultura, non si muore solo di Covid e di fame”. Ma i teatri e le sale da concerto restano chiusi, il fatidico 27 marzo come termine per ripartire è già rimangiato. Fino a quando? Non si sa, fino a che non lo decideranno i Ricciardi e gli alchimisti del CTS. Così che nella musica di ogni matrice, dalla colta alla popolare, fiorisconoun po’ commoventi e un po’ velleitarie: propriodirigerà il “Così fan tutte” indal Regio di Torino, allo sporting di Montecarlofarà un concerto acustico, sempre in, con accesso a pagamento, per aiutare quelli che lavorano per lui....

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Muti Verona, Nel cuore della Musica: Muti, Bolle e Netrebko in Arena Il cartellone Dal punto di vista del cartellone, si conferma la presenza di Riccardo Muti , che diriger l' Aida di Giuseppe Verdi in forma di concerto, nelle due serate del 19 e 22 giugno . Il 24 ...

Teatro: in 27.000 per Così fan tutte diretta da Muti Quasi 27.000 spettatori ha assistito ieri sera alla prima del 'Così fan tutte' diretta da Riccardo Muti, trasmessa in streaming sul sito del Teatro Regio. Opera che resterà disponibile gratuitamente on - demand fino al 30 settembre. Il prossimo giovedì 18 marzo alle 20 sul sito del Teatro ...

Riccardo Muti al Donizetti: il dietro le quinte di «Dedicato a Bergamo» Corriere Bergamo - Corriere della Sera Teatri riaperti. Muti si schiera "Non si muore di solo Covid" "Apriteli questi benedetti teatri. Non lo dico per me. Io la carriera l'ho fatta. Mi riferisco alla mancanza di cibo spirituale e culturale di cui soffriranno le generazioni future." ...

Presentato il 98°Arena di Verona Opera Festival: apre l’Aida di Riccardo Muti La celebre opera verdiana verrà proposta in forma di concerto sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti, che tornerà sul podio dell’Arena dopo 41 anni dalla sua ultima presenza per celebrare il ...

