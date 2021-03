Renault - Il nuovo logo debutterà sui modelli di serie nel 2022 - VIDEO (Di venerdì 12 marzo 2021) A 29 anni di distanza dall'ultimo intervento, la Renault ha messo mano al proprio logo ridisegnandone i tratti. Il restyling del classico scudetto della Regié ha fatto il suo debutto sulla concept elettrica R5 svelata a gennaio e rappresenta la nona versione dell'emblema della marca dal 1900 a oggi (anche se la forma a diamante è stata stilizzata nel 1925). Entro il 2024 su tutti i modelli. La nuova losanga farà gradualmente il suo ingresso sulla produzione di serie a partire dal 2022 e sarà applicata a tutti i modelli della Renault entro il 2024. La grafica, studiata dal team guidato da Gilles Vidal, è un omaggio alla tradizione, ma guarda anche al futuro sull'onda del profondo rinnovamento nell'attività della Casa che l'ad Luca De Meo ha annunciato nei mesi scorsi ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 12 marzo 2021) A 29 anni di distanza dall'ultimo intervento, laha messo mano al proprioridisegnandone i tratti. Il restyling del classico scudetto della Regié ha fatto il suo debutto sulla concept elettrica R5 svelata a gennaio e rappresenta la nona versione dell'emblema della marca dal 1900 a oggi (anche se la forma a diamante è stata stilizzata nel 1925). Entro il 2024 su tutti i. La nuova losanga farà gradualmente il suo ingresso sulla produzione dia partire dale sarà applicata a tutti idellaentro il 2024. La grafica, studiata dal team guidato da Gilles Vidal, è un omaggio alla tradizione, ma guarda anche al futuro sull'onda del profondo rinnovamento nell'attività della Casa che l'ad Luca De Meo ha annunciato nei mesi scorsi ...

