Regioni, mappa colori: zona rossa dal Lazio alla Lombardia. Pasqua in lockdown (Di sabato 13 marzo 2021) Si chiude di nuovo. Per abbassare la curva dei contagi e rendere più facile la campagna di vaccinazione. Da lunedì l?Italia va in rosso e arancione fino al 6 aprile. Non solo.... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 marzo 2021) Si chiude di nuovo. Per abbassare la curva dei contagi e rendere più facile la campagna di vaccinazione. Da lunedì l?Italia va in rosso e arancione fino al 6 aprile. Non solo....

Advertising

Corriere : ??L’Italia chiude da lunedì, giorno in cui 12 regioni entreranno in zona rossa. La mappa potrebbe cambiare così??… - fanpage : ?? Ultim'ora C'è la firma del Ministro Speranza. Le 10 Regioni italiane che finiscono in #zonarossa - TgrRai : #COVID19 La nuova mappa anti-covid delle Regioni valida a partire da lunedì 15 marzo. Dieci in fascia rossa alle qu… - Gazzettino : #zona rossa in 10 regioni: mappa colori. Anche il Lazio. Pasqua in lockdown - bohadiou : RT @Corriere: ??L’Italia chiude da lunedì, giorno in cui 12 regioni entreranno in zona rossa. La mappa potrebbe cambiare così?? https://t.co… -