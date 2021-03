Regioni: i nuovi colori a partire da lunedì 15 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Aumentano le Regioni in fascia di rischio critica, Lombardia e Lazio invece da lunedì entreranno in zona rossa. Lo scenario da lunedì Il ministro della salute Roberto Speranza oggi firmerà la nuova ordinanza che collocherà le Regioni italiane nelle fasce di rischio corrispondenti. Lo scenario che entrerà in vigore potrebbe vedere gran parte d’Italia in zona arancione, a seguito del vertiginoso aumento dei contagi infatti l’Rt nazionale tocca quota 1.16. Aumentano anche le zone rosse. Le Regioni in zona rossa Da lunedì prossimo Lombardia, Lazio, Piemonte e Friuli entreranno ufficialmente in zona rossa. Preoccupa la situazione lombarda, dove questa mattina è stato lo stesso governatore Fontana ad annunciare il passaggio nella fascia di rischio più alta. In Lombardia infatti ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021) Aumentano lein fascia di rischio critica, Lombardia e Lazio invece daentreranno in zona rossa. Lo scenario daIl ministro della salute Roberto Speranza oggi firmerà la nuova ordinanza che collocherà leitaliane nelle fasce di rischio corrispondenti. Lo scenario che entrerà in vigore potrebbe vedere gran parte d’Italia in zona arancione, a seguito del vertiginoso aumento dei contagi infatti l’Rt nazionale tocca quota 1.16. Aumentano anche le zone rosse. Lein zona rossa Daprossimo Lombardia, Lazio, Piemonte e Friuli entreranno ufficialmente in zona rossa. Preoccupa la situazione lombarda, dove questa mattina è stato lo stesso governatore Fontana ad annunciare il passaggio nella fascia di rischio più alta. In Lombardia infatti ...

