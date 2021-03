Reclamo per mancato cashback di dicembre sul sito Consap, la scadenza massima (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è un ristretto numero di cittadini italiani (ma comunque non trascurabile) che non ha ricevuto ancora il bonifico del cashback di dicembre, quello del periodo sperimentale del programma voluto dal Governo nel periodo natalizio. Nonostante la maggior parte degli iscritti all’iniziativa abbiano ricevuto quanto in loro diritto entro la data del 1 marzo, in alcuni casi qualcosa non è andato per nulla per il verso giusto e dunque le somme non sono state messe ancora a disposizione. Come procede con il Reclamo per mancato cashback di dicembre? All’indomani del via dei primi pagamenti utili per il programma, era già stato pubblicato un approfondimento relativo alle modalità per presentare una domanda di verifica al Consap. Ora vanno dettagliati anche i tempi esatti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è un ristretto numero di cittadini italiani (ma comunque non trascurabile) che non ha ricevuto ancora il bonifico deldi, quello del periodo sperimentale del programma voluto dal Governo nel periodo natalizio. Nonostante la maggior parte degli iscritti all’iniziativa abbiano ricevuto quanto in loro diritto entro la data del 1 marzo, in alcuni casi qualcosa non è andato per nulla per il verso giusto e dunque le somme non sono state messe ancora a disposizione. Come procede con ilperdi? All’indomani del via dei primi pagamenti utili per il programma, era già stato pubblicato un approfondimento relativo alle modalità per presentare una domanda di verifica al. Ora vanno dettagliati anche i tempi esatti ...

