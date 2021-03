Real Madrid, Zidane: “Ho grande affetto per Ronaldo che qui ha fatto tanto” (Di venerdì 12 marzo 2021) Si parla tanto in queste ore di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. L'asso portoghese in tre anni alla Juventus non ha vinto nessuna Champions League e adesso Torino ipotizzano che la sua avventura sia arrivata al capolinea anche perchè i conti del club degli Agnelli sono in rosso. Da Madrid non giungono segnali netti ma qualcosa pare si muova. Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane in conferenza stampa oggi ha parlato del prossimo impegno di campionato contro l'Elche ma anche di Cristiano Ronaldo che ha avuto per diversi anni alla sua gestione. "Tutti sappiamo cosa ha fatto Cristiano per il Real Madrid, l'affetto che tutti abbiamo per lui. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Si parlain queste ore di un possibile ritorno di Cristianoal. L'asso portoghese in tre anni alla Juventus non ha vinto nessuna Champions League e adesso Torino ipotizzano che la sua avventura sia arrivata al capolinea anche perchè i conti del club degli Agnelli sono in rosso. Danon giungono segnali netti ma qualcosa pare si muova. Il tecnico delZinedinein conferenza stampa oggi ha parlato del prossimo impegno di campionato contro l'Elche ma anche di Cristianoche ha avuto per diversi anni alla sua gestione. "Tutti sappiamo cosa haCristiano per il, l'che tutti abbiamo per lui. ...

