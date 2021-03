Real Madrid | c’è la conferma di Zidane | i Blancos pensano ancora a Cristiano Ronaldo

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il futuro diè un argomento caldissimo, il portoghese è legato da un contratto con la Juventus fino al 2022, ma potrebbe decidere di salutare l’Italia al termine della stagione. Il rendimento del portoghese è stato comunque positivo, ma nel complesso il percorso dei bianconeri non è stato all’altezza, in campionato è distante dalla vetta della classifica occupata dall’Inter, mentre in Champions League ha dovuto fare i conti con l’eliminazione dal Porto, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. Sono in corso valutazioni in casa Juventus ed il club non sembra in grado di pagare l’ingaggio pesantissimo anche per la prossima stagione (31 milioni di euro). Si decide il futuro di: la richiesta della Juventus per lasciare partire il portoghese...