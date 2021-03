Rapina a mano armata nel laboratorio di orologi di lusso | bottino di oltre 400mila euro

(Di venerdì 12 marzo 2021) Milano - Fingendo di essere fattorini e indossando cappellino e mascherina per non farsi riconoscere, due malviventi sono entrati in unche riparadie, pistola alla, ...

Al momento sono in corso le indagini per risalire ai due autori dellaarmata. ...Instringeva ancora il cellulare della vittima alla quale, con sconcertante spavalderia, ... Terminati tutti gli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per i reati die atti persecutorie. Su ...Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Rapina a mano armata in un laboratorio di orologi di lusso di Milano. Stamattina, i carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta, della Stazione Milano Barona e del N ...E' arrivato in ospedale con una ferita d'arma da fuoco alla mano. Giuseppe Righetto, 36enne di Ponticelli, sarebbe stato aggredito da ...