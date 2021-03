Quinta-Sesta regata America's Cup : Sabato 13 Marzo 2021 condizioni Meteo (Di venerdì 12 marzo 2021) Auckland, Sabato 13 alle ore 16.10 ora locale (le 04.10 del mattino in Italia) si disputerà la Quinta e a seguire la Sesta regata tra Luna Rossa e Te Rehutai. Pomeriggio ore 16.10 : soleggiato con 4-8 nodi di vento proveniente da Est con rotazione antioraria verso Nord-Est con raffiche fino a 10 nodi, mare calmo con onde in altezza 0,1-0,2 m, da bassa a alta marea con corrente entrante nel golfo di Hauraki. y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di venerdì 12 marzo 2021) Auckland,13 alle ore 16.10 ora locale (le 04.10 del mattino in Italia) si disputerà lae a seguire latra Luna Rossa e Te Rehutai. Pomeriggio ore 16.10 : soleggiato con 4-8 nodi di vento proveniente da Est con rotazione antioraria verso Nord-Est con raffiche fino a 10 nodi, mare calmo con onde in altezza 0,1-0,2 m, da bassa a alta marea con corrente entrante nel golfo di Hauraki. y key 6901ea96cb13f03d.html

Advertising

Nicco71588942 : Ma se l’alfa Romeo fosse davvero migliorata molto, così da poter lottare per la sesta/quinta posizione? #SkyMotori #SkySportF1 - polveredystelle : La terza,quarta ,quinta ,sesta ondata. - foreveralwaysl : @cucchiaia @dearcorviina Ho paura di vedere la sesta puntata....sto guardando la quinta e sono molto delusa per ora ?? - francy_flo : Maledico mia sorella che mi ha fatto iniziare Behind her eyes perché aveva un bel plot twist finale ??????? Ho capito… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO #CoppaAmerica, #partenza ancora decisiva. La conferma dalla quinta e dalla sesta regata - Il commento -