"Questo cess*** sui cog***...". Insulti terrificanti a Tommaso Zorzi, la risposta strepitosa: subito un grosso caso all'Isola dei Famosi (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi è stato scelto al posto di Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid per fare l'opinionista dell'Isola dei Famosi che partirà lunedì 15 marzo su Canale 5. L'influencer milanese ha annunciato la notizia con una serie di stories su Instagram dove ha anche pubblicato anche il brutto insulto di un hater. "Pippobau (il nomignolo con cui gli hater chiamano Zorzi, ndr) non sarà opinionista dell'Isola. Grazie Dio per aver ascoltato le nostre parole, perché Questo ces*** sui cogl*** per mesi non l'avrei retto". Tommaso Zorzi, ha però replicato con ironia, sovrapponendo una sua foto con occhiali da sole e champagne al commento al vetriolo, scritto probabilmente prima dell'ufficialità. Poi, il video in cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021)è stato scelto al posto di Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid per fare l'opinionista dell'deiche partirà lunedì 15 marzo su Canale 5. L'influencer milanese ha annunciato la notizia con una serie di stories su Instagram dove ha anche pubblicato anche il brutto insulto di un hater. "Pippobau (il nomignolo con cui gli hater chiamano, ndr) non sarà opinionista dell'. Grazie Dio per aver ascoltato le nostre parole, perchéces*** sui cogl*** per mesi non l'avrei retto"., ha però replicato con ironia, sovrapponendo una sua foto con occhiali da sole e champagne al commento al vetriolo, scritto probabilmente prima dell'ufficialità. Poi, il video in cui ...

