Quel nastro che da Lou Ottens porta Beeple a diventare milionario (Di venerdì 12 marzo 2021) Beeple, nome d’arte di Mike Winkelmann, è un artista americano che lavora nel campo del digitale, nel senso che crea opere non materiali, cioè non fatte di colori su tela, di matite su carta o di materiali scolpiti o assemblati. Le sue sono grafiche realizzate interamente al computer, 100% virtuali ma non riproducibili e non modificabili. Il sistema che rende queste creazioni uniche si chiama NFT (non-fungible token), un sistema criptato con tanto di firma dell’artista. Una delle più grandi problematiche legate al mercato dell’arte digitale era proprio la sua riproducibilità, oltre al fatto che difficilmente si riesce ad incorniciare un file ed appenderlo ad un muro ma, può sembrare strano, non era questa la difficoltà principale. Bene, ora che il problema dell’unicità è stato risolto, si sono aperte le danze. Ieri, l?11 marzo, da Christie’s è stata venduto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021), nome d’arte di Mike Winkelmann, è un artista americano che lavora nel campo del digitale, nel senso che crea opere non materiali, cioè non fatte di colori su tela, di matite su carta o di materiali scolpiti o assemblati. Le sue sono grafiche realizzate interamente al computer, 100% virtuali ma non riproducibili e non modificabili. Il sistema che rende queste creazioni uniche si chiama NFT (non-fungible token), un sistema criptato con tanto di firma dell’artista. Una delle più grandi problematiche legate al mercato dell’arte digitale era proprio la sua riproducibilità, oltre al fatto che difficilmente si riesce ad incorniciare un file ed appenderlo ad un muro ma, può sembrare strano, non era questa la difficoltà principale. Bene, ora che il problema dell’unicità è stato risolto, si sono aperte le danze. Ieri, l?11 marzo, da Christie’s è stata venduto ...

