Quarto Grado, anticipazioni puntata in onda venerdì 12 marzo su Rete 4 (Di venerdì 12 marzo 2021) Quarto Grado, anticipazioni e i casi della puntata in onda venerdì 12 marzo 2021 su Rete 4. Continua l'appuntamento settimanale con Quarto Grado che andrà in onda stasera, venerdì 12 febbraio 2021 alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d'informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di stasera si parlerà dei sviluppi sul caso della coppia di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli, in cui Benno ha confessato gli omicidi. Poi si tornerà sul caso di Ilenia Fabbri, dove l'ex marito e il sicario si accusano a vicenda.

