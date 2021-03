Qualcosa si muove sul bonus collaboratori sportivi: scadenza Decreto Sostegno (Di venerdì 12 marzo 2021) Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 12 marzo, a proposito del bonus collaboratori sportivi. Come avvenuto pochi giorni fa, prendendo spunto da alcune dichiarazioni di Spadafora, vale a dire l’ex Ministro dello Sport, anche questo venerdì possiamo concentrarci sugli aiuti previsti tra gennaio e marzo. In particolare, ritengo doveroso che ci si fermi su un paio di elementi utili a fare chiarezza, in attesa di comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista. Le prossime tappe sul bonus collaboratori sportivi del 2021 A tal proposito, occorre prendere atto che in queste ore sia arrivato un chiaro segnale dal Presidente AIC Umberto Calcagno, il quale ha voluto mandare un messaggio a tutti a proposito del bonus ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 12 marzo, a proposito del. Come avvenuto pochi giorni fa, prendendo spunto da alcune dichiarazioni di Spadafora, vale a dire l’ex Ministro dello Sport, anche questo venerdì possiamo concentrarci sugli aiuti previsti tra gennaio e marzo. In particolare, ritengo doveroso che ci si fermi su un paio di elementi utili a fare chiarezza, in attesa di comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista. Le prossime tappe suldel 2021 A tal proposito, occorre prendere atto che in queste ore sia arrivato un chiaro segnale dal Presidente AIC Umberto Calcagno, il quale ha voluto mandare un messaggio a tutti a proposito del...

Advertising

alex_orlowski : Poco a poco qualcosa si muove. #facciamorete - un_nano_queer : @imlouisfav hanno provato contro l'articolo 7 per la Polonia, ma l'Ungheria era contro. però hanno sospeso i pagame… - wejirdness : @SergioParisi8 Vabbè dai bisogna riconoscere che in questo ambiente si muove benissimo. Per me ognuno ha del talent… - maronusielni : RT @jeperego: #Germania Il RKI riporta per ieri 269.345 #accinazioni antiCovid: il record a oggi. 208.569 prime vaccinazioni (per la pri… - ilnida : RT @jeperego: #Germania Il RKI riporta per ieri 269.345 #accinazioni antiCovid: il record a oggi. 208.569 prime vaccinazioni (per la pri… -