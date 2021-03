Puglia zona rossa Da lunedì con altre otto regioni e la Provincia autonoma di Trento (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo l’ultimora del Fatto quotidiano la Puglia è fra le nove regioni che passeranmo in zona rossa da lunedì. L'articolo Puglia zona rossa <small class="subtitle">Da lunedì con altre otto regioni e la Provincia autonoma di Trento</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo l’ultimora del Fatto quotidiano laè fra le noveche passeranmo inda. L'articolo Dacone ladi proviene da Noi Notizie..

Advertising

Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - marcodimaio : Da lunedì in #zonarossa Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e… - TgrRaiPuglia : #COVID19, la #Puglia in zona rossa da lunedì 15 marzo #ioseguoTgr - virginiabufano8 : Io dopo aver preso appuntamento per martedì dal parrucchiere dopo UN ANNO: Puglia zona rossa. Bene ma non bemissimo - lucia25968868 : RT @SaverioVerace: Dal 15 Marzo, #Puglia in zona rossa ???? Bellissimo aver vissuto un anno di restrizioni per ritrovarsi chiusi a casa un a… -