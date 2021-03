Puglia verso la zona arancione con ulteriori restrizioni per barese e tarantino. Oggi il nuovo decreto, ulteriori misure. Si decide anche per l’esame da avvocato Consiglio dei ministri ed ordinanza del ministro della Salute (Di venerdì 12 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei ministri è convocato in data 12 marzo 2021, alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: decreto-LEGGE: misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (PRESIDENZA – Salute); decreto-LEGGE: misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (PRESIDENZA – GIUSTIZIA); VARIE ED EVENTUALI. La seduta del governo non è l’unico appuntamento fondamentale del giorno. Con le valutazioni ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza deldei: Ildeiè convocato in data 12 marzo 2021, alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, perdel seguente ordine del giorno:-LEGGE:urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (PRESIDENZA –);-LEGGE:urgenti in materia di svolgimento deldi Stato per l’abilitazione all’esercizioprofessione didurante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (PRESIDENZA – GIUSTIZIA); VARIE ED EVENTUALI. La seduta del governo non è l’unico appuntamento fondamentale del giorno. Con le valutazioni ...

