Puglia | ordinanza | Emiliano “riapre” gli asili nido di barese e tarantino Parziale modifica del provvedimento precedente

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 12 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Il presidente della Regione, ha emanato l’num.78 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) che dispone, con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021, quanto segue: 1. le disposizioni per le Province di Bari e Taranto di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) dell’n.74/2021 non si applicano alle attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; dette attività, pertanto, non sono sospese; 2. la lettera b) del medesimo articolo 3 comma 1 dell’n.74/2021 è soppressa. “L’num. 78 – dichiara l’assessore Sebastiano Leo – accoglie le istanze arrivate dall’Ufficio Scolastico Regionale e ...