Psicosi vaccino Astrazeneca | quanto dobbiamo preoccuparci?

(Di venerdì 12 marzo 2021) La lotta alla pandemia passa anche dal, ma le ultime problematiche hanno creato paura in molti cittadini. Anziano viene vaccinato contro il Covid-19 (GettyImages)Le problematiche rilevate da diversi paesi europei, durante la campagna vaccinale, hanno portato un po’ di agitazione nella popolazione italiana. Il caso in particolare è quello del, sospeso in Danimarca, Norvegia e Islanda. Altri paesi, come Italia e Austria, hanno messo sotto osservazione due lotti, vista la morte che è avvenuta a tre persone subito dopo essersi sottoposte alla vaccinazione. L’Ema, l’Oms e il governo inglese, sono corsi in difesa della casa farmaceutica messa sotto accusa. “Non c’è ancora nessun nesso fra la vaccinazione e la morte di queste persone”, fanno sapere rappresentanti ...

Prima raccomandazione: evitiamo, situazioni di angoscia, non c'è alcun motivo per essere ...state alcune ricadute che vanno verificate in persone che hanno avuto la somministrazione del...Cresce lada covid - 19 dopo le ultime notizie sul decesso di 3 vaccinati in Sicilia con il farmaco ... Ha poi rassicurato sui benefici delche ' continuino a superare i suoi rischi ' . ...Campania zona rossa vuol dire "stare a casa come a marzo dell'anno scorso". A dirlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca che avverte: "Bisogna entrare nell'ordine delle idee che i nostri compo ...In Sicilia, dove da lunedi' scattera' la zona arancione dopo la decisione del governo di abolire le zone gialle fino a dopo Pasqua, comincia a serpeggiare la psicosi per i tre casi sospetti di esponen ...