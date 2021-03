Provincia di Crotone, finanziamenti per interventi straordinari per le scuole (Di venerdì 12 marzo 2021) Al momento è stato registrato alla Corte dei Conti e inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; dal momento in cui verrà pubblicato in Gazzetta inizieranno a decorrere i termini per la ... Leggi su ilcrotonese (Di venerdì 12 marzo 2021) Al momento è stato registrato alla Corte dei Conti e inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; dal momento in cui verrà pubblicato in Gazzetta inizieranno a decorrere i termini per la ...

Advertising

Alfonso0070 : RT @greenspace3afm: In #Calabria, a #Cotronei in provincia di #Crotone. Siamo con il team #GreenSpace. I ragazzi seguono l'adeguamento di… - greenspace3afm : In #Calabria, a #Cotronei in provincia di #Crotone. Siamo con il team #GreenSpace. I ragazzi seguono l'adeguamento… - crotoneok : ? Crotone, Coronavirus: superati i cento contagi in città, sale il dato in provincia - ilcirotano : Contagi in salita nei comuni della provincia di Crotone, il Prefetto intensifica i controlli -… - stampalibconsag : Revocate le elezioni del Presidente della Provincia di Crotone -