Prove Invalsi, in caso di necessità fino al termine delle lezioni per terza media e quinta superiore. Calendario aggiornato (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Calendario delle Prove Invalsi è stato aggiornato nuovamente: le classi terze medie e quinte superiori, in caso di necessità, possono svolgerle fino al termine delle lezioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilè statonuovamente: le classi terze medie e quinte superiori, indi, possono svolgerleal. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Prove Invalsi, in caso di necessità fino al termine delle lezioni per terza media e quinta superiore. Calendario ag… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Su @7Corriere l'editoriale di @bastefanelli | Cancellare le prove Invalsi sarebbe l’ultimo errore - MattBaglieri : RT @R_Ricci_INVALSI: Continua ad aumentare la copertura del campione. Con le #ProveINVALSI di ieri (11.3) è aumentata ancora la copertura d… - astrolvjin : Ok ora ho le prove per le invalsi ovviamente la prof è in ritardo quindi mi sono truccato e mi piace un sacco sisisi - rocco_942 : RT @INVALSIopen: ?? NUOVO AGGIORNAMENTO CALENDARIO PROVE INVALSI 2021 In caso di necessità la finestra di somministrazione dei gradi 8 e 13… -