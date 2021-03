Advertising

wam_the : Decreto Sostegno, Draghi: è pronto e sarà solo l’inizio - infoitinterno : Pronto il Decreto Legge: più facile entrare in zona rossa, le regioni gialle diventano arancioni - ObsoletusH : @borghi_claudio @Min0taur0_ sono troppo lunghi i tempi di conversione in legge di un decreto. quando arriva alla co… - infoitinterno : Stop ai Dpcm? Con Draghi pronto il decreto legge: cosa cambia - Amelia79282797 : RT @davidd_432: @lookatthathumus @18app Finalmente hanno detto qualcosa di nuovo. Quindi il decreto è pronto e va solo pubblicato https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto Decreto

TrentoToday

... 'Subito dopo questo incontro ci sarà un Consiglio dei ministri, nel quale verrà approvato unlegge, e non un Dpcm, per nuove misure anti - Covid. Il premier Draghi e questo governo ritengono ...... ha detto all'improvviso mentre elencava alcuni dei provvedimenti contenuti nel- legge ... MARIO DRAGHI, SVOLTA ANCHE NEL LINGUAGGIO? Il premier Mario Draghi èa dare una svolta anche a ...Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Zona rossa nazionale dal 3 al 5 aprile, ma sarà possibile andare a casa di parenti e amici una volt ...Incontro tra i ministri Cingolani, Franceschini e Giovannini per definire un piano semplificazioni che acceleri l'iter delle opere pubbliche del PNRR ...