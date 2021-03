Prezzo in Italia delle Huawei Freebuds 4i, novità e colorazioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono state presentate da poco le Huawei Freebuds 4i, le nuove cuffie true wireless del produttore cinese di cui vi avevamo già parlato qui. Gli auricolari sono state concepite per garantire fino a 10 ore di riproduzione musicale senza funzione ANC (Active Noise Cancelling), e fino a 7,5 ore di riproduzione con ANC attivo. L’autonomia può estendersi ulteriormente con la custodia di ricarica: fino a 22 ore di riproduzione musicale. La ricarica rapida garantisce fino a 4 ore di utilizzo in appena 10 minuti di ricarica. Bello anche il design delle Huawei Freebuds 4i, che sfoggiano una custodia ovale assai compatta (piccola al punto da entrare perfettamente nel palmo della mano), e da poter tenere con comodità nella tasca dei jeans. Le Huawei Freebuds 4i si avvalgono dei ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono state presentate da poco le4i, le nuove cuffie true wireless del produttore cinese di cui vi avevamo già parlato qui. Gli auricolari sono state concepite per garantire fino a 10 ore di riproduzione musicale senza funzione ANC (Active Noise Cancelling), e fino a 7,5 ore di riproduzione con ANC attivo. L’autonomia può estendersi ulteriormente con la custodia di ricarica: fino a 22 ore di riproduzione musicale. La ricarica rapida garantisce fino a 4 ore di utilizzo in appena 10 minuti di ricarica. Bello anche il design4i, che sfoggiano una custodia ovale assai compatta (piccola al punto da entrare perfettamente nel palmo della mano), e da poter tenere con comodità nella tasca dei jeans. Le4i si avvalgono dei ...

