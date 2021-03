Previsioni meteo | sabato caldo e soleggiato | ma domenica cambia tutto

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ledi domani,13 marzo , confermano l'arrivo di una giornata calda e soleggia ta in gran parte dell'Italia. Nel complesso sarà però un weekend dai due volti :entrerà ...

Ledi domani, sabato 13 marzo , confermano l'arrivo di una giornata calda e soleggia ta in gran parte dell'Italia. Nel complesso sarà però un weekend dai due volti : domenica entrerà ...La Protezione civile regionale ha emesso un codice di allertagiallo. Al mattino occasionali piovaschi potranno bagnare la Campania, specie il Salernitano, la bassa Basilicata e la Puglia ...Sabato 13 marzo si preannuncia una giornata prevalentemente soleggiata in tutta Italia, con un clima gradevole. Domenica tornano invece piogge, temporali e anche la neve ...Neve sulle Alpi occidentali dai 1.200 metri. Poi arriva una perturbazione che porterà rovesci in Friuli e al Centro-Sud con forte raffiche di vento, fino a 100 km/h nelle vallate ...