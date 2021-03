Premier League 2020/2021, 1-1 tra Newcastle e Aston Villa (Di sabato 13 marzo 2021) Un pareggio che non accontenta nessuno e che non smuove le due parti della classifica. Termina 1-1 la sfida tra Newcastle e Aston Villa nel match della ventottesima giornata di Premier League 2020/2021. Dopo più di un’ora e mezza di gioco senza occasioni clamorose e reti, la partita si risolve solamente nel finale. All’86’ Clark è protagonista in negativo con uno sfortunato autogol che regala il vantaggio all’Aston Villa. Ma è un vantaggio che dura poco perché al 94? Lascelles segna allo scadere il gol che fissa il parziale sull’1-1. Un risultato che non accontenta nessuno ai fini della classifica ma che rende un po’ più felice il Newcastle che si porta così a 28 punti in classifica, a +2 dal Fulham. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Un pareggio che non accontenta nessuno e che non smuove le due parti della classifica. Termina 1-1 la sfida tranel match della ventottesima giornata di. Dopo più di un’ora e mezza di gioco senza occasioni clamorose e reti, la partita si risolve solamente nel finale. All’86’ Clark è protagonista in negativo con uno sfortunato autogol che regala il vantaggio all’. Ma è un vantaggio che dura poco perché al 94? Lascelles segna allo scadere il gol che fissa il parziale sull’1-1. Un risultato che non accontenta nessuno ai fini della classifica ma che rende un po’ più felice ilche si porta così a 28 punti in classifica, a +2 dal Fulham. SportFace.

