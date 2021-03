Pre Ascoli-Venezia | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) Sabato 13 Marzo 2021 nello Stadio Cino e Lillo del Duca alle ore 14:00 si disputerà la partitadi Serie B. Nel prei sue Mister hanno rilasciato le loro considerazioni. La squadra di casa è obbligata a vincere perché si trova in una situazione difficile. Ildeve ritrovare le motivazioni giuste.: formazioni e dove vederla Pre: che cosa ha detto Andrea Sottil? L’allenatore dell’Andrea Sottil ha rilasciato le suealla vigilia della sfida. Sottil dice: “C’è rammarico per quella partita perché siamo rimasti in dieci quando stavamo spingendo forte, ma comunque è stata una buona prestazione. Come dico sempre, ...