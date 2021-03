Pomezia | 17enne si disfa della droga e…la lancia dalla finestra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 marzo 2021) Prima lo strano via vai, poi la perquisizione in casa. Ma è proprio il quel momento che il pusher minorenne, di soli 17 anni, ha pensato bene dirsie di buttarla. E’ successo a, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati nel centro abitato. Leggi: Torvaianica, dividono l’appartamento e la: arrestati coinquilini pusher I fatti I Carabinieri dell’Aliquota RadiomobileCompagnia di, avendo notato in orario serale un intenso via vai di persone che entravano e uscivano da un palazzo di via Catullo, nota “piazza di spaccio”, hanno deciso di procedere a più approfonditi controlli. Una volta individuato l’appartamento da cui ...