Politi | Raggi sconfessa se stessa

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “È paradossale che Virginiaporti in Procura atti che leiha approvato. L’irrisolutezza di questo Sindaco e la volonta’ di scaricare ogni responsabilita’ del governo della citta’ sono alla base del disastro prodotto in cinque anni. Ha nominato e sostituito successivamente persone come si estraggono a sorte i numeri della lotteria.” “Per anni non sono riusciti ad approvare i bilanci, oggi, per cercare di gettare fumo negli occhi dei romani, tentano di dimostrarsi estranei ai loro stessi atti”. Lo dichiara in una nota Maurizio, capogruppo Lega in Assemblea capitolina.

Roma " " Come se non bastasse l'epidemia Covid e la crisi economica, ad affossare i cittadini romani c'è anche la cattiva gestione dellae dei suoi. L'ultima nefandezza riguarda i parcheggi sulle strisce bianche intorno al Policlinico Umberto I." "Dal primo marzo infatti nelle aree di viale del Policlinico e via Lancisi si ...... per questo presentiamo il conto alla, il suo dietrofront e' uno schiaffo alla fiducia che i cittadini ripongono nelle Pubbliche Amministrazioni". Lo dichiarano in una nota, Maurizio...Duecentocinquanta mimose gialle sono in distribuzione da parte dei fioristi vercellesi ad altrettante donne ospiti delle Rsa vercellesi, pubbliche e private. Questa iniziativa si colloca in una campag ...l’abissale insensibilità dimostrata dall’amministrazione Raggi nei confronti dei cittadini romani e l’incapacità di gestire la Capitale”. Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in ...