Platini | “Agnelli voleva prendere Dugarry | io gli dissi Zidane Era innamorato dei grandi come Maradona”

Michel Platini, ex giocatore della Juventus, ha ricordato Gianni Agnelli nel giorno del suo 100° compleanno in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Di seguito, un aneddoto sul rapporto che aveva con lo storico proprietario della Juventus sull'acquisto di Zidane. Si è sempre innamorato di grandi giocatori, non solo juventini: Cruijff, Maradona… E mi chiedeva consigli, sempre. "Questo è da Juve, Michel? E quello?". Gli suggerii Zidane, lui voleva prendere Dugarry. dissi: "Meglio Zizou". Dopo sei mesi mi chiamò: "Sicuro di aver consigliato bene?". Moggi poi l'ha venduto a 90 milioni ma non mi ha neanche offerto una pizza…

