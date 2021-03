Piccoli: «Potevo fare meglio oltre al gol, ecco cosa mi ha insegnato Gasperini» (Di sabato 13 marzo 2021) Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Spezia commentando la sua prestazione. ecco le sue parole Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Spezia commentando la sua prestazione. ecco le sue parole GOL – «Ringrazio lo staff medico per avermi rimesso in campo. Sono contento per il gol ma amareggiato per il risultato. Potevo fare meglio su un’altra situazione oltre al gol e sono dispiaciuto». NZOLA – «Sta facendo bene, sta rientrando da un infortunio e bisogna avere pazienza. Lo aspettiamo e io nel frattempo mi farò sempre trovare pronto. Poi deciderà il mister». GASP – «Gasperini mi ha insegnato come muovermi ina rea di rigore e a smarcarmi in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Robertoha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Spezia commentando la sua prestazione.le sue parole Robertoha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Spezia commentando la sua prestazione.le sue parole GOL – «Ringrazio lo staff medico per avermi rimesso in campo. Sono contento per il gol ma amareggiato per il risultato.su un’altra situazioneal gol e sono dispiaciuto». NZOLA – «Sta facendo bene, sta rientrando da un infortunio e bisogna avere pazienza. Lo aspettiamo e io nel frattempo mi farò sempre trovare pronto. Poi deciderà il mister». GASP – «mi hacome muovermi ina rea di rigore e a smarcarmi in ...

Advertising

ugmalag : @PartitComunista 'potevo fare persino piccoli viaggi' dal letto al bagno. 'Potevo dedicarmi ogni giorno alla mia at… - indarkparavdise : dopo cinque anni ho avuto una ricaduta e non me l’aspettavo mi sento una stupida soprattutto dopo i piccoli passi a… - Lupo49589983 : RT @PartitComunista: #8M2021 Gisela Kraft: 'Nella DDR potevo essere per la prima volta una libera professionista. Potevo vivere da scrittri… - romagnolosscn : RT @PartitComunista: #8M2021 Gisela Kraft: 'Nella DDR potevo essere per la prima volta una libera professionista. Potevo vivere da scrittri… - Giordan85377483 : RT @PartitComunista: #8M2021 Gisela Kraft: 'Nella DDR potevo essere per la prima volta una libera professionista. Potevo vivere da scrittri… -