Piano Vaccini: come sta cambiando con il Governo Draghi. Le nuove categorie (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo Piano Vaccini è stato presentato ieri, giovedì 11 marzo 2021, alla Conferenza delle Regioni. Il programma modificato rispetto a quello iniziale in modo da omogenizzare le regole tra un territorio e l’altro. Riorganizzate anche le categorie di soggetti per cui la somministrazione è prioritaria. Vaccino Covid ultime notizie: verifiche su Astrazeneca. Cosa succede? Piano Vaccini: le nuove categorie prioritarie Il Piano Vaccini stilato dal Governo Conte Bis a dicembre modificato dal Governo Draghi. Il nuovo programma di immunizzazione prevede regole omogenee per tutto il territorio nazionale, quindi, sottrae l’ampio margine di manovra finora dato alle singole regioni. ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovoè stato presentato ieri, giovedì 11 marzo 2021, alla Conferenza delle Regioni. Il programma modificato rispetto a quello iniziale in modo da omogenizzare le regole tra un territorio e l’altro. Riorganizzate anche ledi soggetti per cui la somministrazione è prioritaria. Vaccino Covid ultime notizie: verifiche su Astrazeneca. Cosa succede?: leprioritarie Ilstilato dalConte Bis a dicembre modificato dal. Il nuovo programma di immunizzazione prevede regole omogenee per tutto il territorio nazionale, quindi, sottrae l’ampio margine di manovra finora dato alle singole regioni. ...

