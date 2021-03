Piano vaccinale, perché non abbiamo trattato da subito l’Italia come una nazione? (Di venerdì 12 marzo 2021) La notizia che il Piano vaccinale nelle prossime ore sarà finalmente reso omogeneo su tutto il territorio nazionale è certamente da accogliere positivamente. Quanto avvenuto negli ultimi mesi, con la babele di regole regionali, non ha infatti aiutato né il corretto approvvigionamento, né conseguentemente la corretta somministrazione dei vaccini. I dati difformi da Regione a Regione, sia in termini di copertura percentuale della popolazione sia di scorte delle dosi, evidenziano come l’autonomia regionale debba essere accantonata, o almeno limitata, dinanzi a una crisi di tale magnitudo, per garantire uguali diritti a tutti i cittadini e consentire allo Stato di svolgere l’indispensabile ruolo di indirizzo e azione. l’Italia è una e, anche se deve correttamente valorizzare il ruolo e il contributo dei territori, a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) La notizia che ilnelle prossime ore sarà finalmente reso omogeneo su tutto il territorio nazionale è certamente da accogliere positivamente. Quanto avvenuto negli ultimi mesi, con la babele di regole regionali, non ha infatti aiutato né il corretto approvvigionamento, né conseguentemente la corretta somministrazione dei vaccini. I dati difformi da Regione a Regione, sia in termini di copertura percentuale della popolazione sia di scorte delle dosi, evidenzianol’autonomia regionale debba essere accantonata, o almeno limitata, dinanzi a una crisi di tale magnitudo, per garantire uguali diritti a tutti i cittadini e consentire allo Stato di svolgere l’indispensabile ruolo di indirizzo e azione.è una e, anche se deve correttamente valorizzare il ruolo e il contributo dei territori, a ...

Advertising

ItaliaViva : A chi non capiva e dice ancora di non capire le mie dimissioni, che hanno portato alla crisi di governo, lo invito… - Confindustria : Partecipa alla mappatura delle #fabbrichedicomunità, imprese operanti sul territorio nazionale che potranno mettere… - TeresaBellanova : Sicuramente c'è una maggiore autorevolezza del Presidente del Consiglio in Italia e in Europa. Dallo stile della co… - sopathetiic : RT @OizaQueensday: La sbandierata regolarizzazione dei migranti rivelatisi «essenziali» durante il lockdown è stata un fallimento. Circa 50… - Lucia39134555 : RT @MaxCi65: @ricpuglisi Consulente di @robersperanza , dove era il buon Ricciardi quando ci si avviava nel disastro del (non) piano vaccin… -